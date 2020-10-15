عيسى هلال يلتقي لاعبي كلباء قبل انطلاقة الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

قام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الثلاثاء، بزيارة ميدانية لتدريبات فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء الذي يتأهب لملاقاة شباب الأهلي في انطلاقة مباريات دوري الخليج العربي، وكان في استقباله علي كانو اللوغاني رئيس شركة كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري، وعقد هلال اجتماعاً مصغراً مع اللاعبين والجهاز الفني لحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد والظهور المشرف من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة وتحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية، مشدداً على وجوب رفع سقف الطموحات عطفاً على ما قامت به إدارة النادي وشركة الكرة عبر توفير كافة الاحتياجات ومعينات النجاح، بدءاً بالتجديد مع المدرب الأورجوياني خورخي داسيلفا للموسم الثاني، فضلاً عن التعاقد مع كوكبة مميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب.

كما شملت زيارة رئيس المجلس الرياضي لنادي اتحاد كلباء تفقده أعمال الصيانة في الاستاد الرئيسي والملاعب الفرعية الخاصة بفرق المراحل السنية والمرافق الخدمية بالنادي.

من جانبه شكر اللوغاني رئيس المجلس الرياضي على دعمه المتواصل ومتابعته الدائمة للأندية من أجل تسهيل أمورها، مؤكداً ارتياحه للمستوى الفني الجيد الذي وصل إليه لاعبو فريق اتحاد كلباء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني وطاقمه المعاون والجهاز الإداري، بالاضافة إلى الجدية والروح العالية التي تسود اللاعبين من خلال الإقبال والمواظبة على التدريبات.