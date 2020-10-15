شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 / 10 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 14 / 10 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة الاسماعيلى وأسوان على ستاد الإسماعيلية ومباراة المقاولون العرب وانبى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة الاسماعيلى وأسوان

تقام مباراة الاسماعيلى وأسوان في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية في مواجهة سهلة للفريقين بعد أن ضمن كل منهما البقاء في المسابقة بعد صراع مرير للنجاة من دوامة الهبوط ، ويدخل الدراويش مباراة اليوم بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في أخر ظهور باللقاء المؤجل من الأسبوع 19 ، بينما فاز أسوان على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

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موعد مباراة المقاولون العرب وإنبى

تقام مباراة المقاولون العرب وإنبى في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر إنبى من الاهلى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بترتيب جدول الدوري برصيد 53 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 30 هدف فيما يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 45 نقطة من 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر 9 مباريات وسجل 31 هدفاً وعليه نفس العدد من الأهداف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.