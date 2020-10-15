شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي سيدير مباريات اليوم بالدوري المصري الممتاز، حيث يدير مباراة الإسماعيلي ضد أسوان ، كل من أحمد جمال حكم ساحة هاشم عبد المريد مساعد حكم أول، عمرو جمعة مساعد حكم تاني، محمد صبري إبراهيم حكم رابع، نادر قمر الدولة حكم فيديو، سعيد حمزة مساعد حكم فيديو.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي وأسوان، في الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، بالمباراة التي ستجمعهما على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مباريات الدوري الممتاز.

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فيما يدير مباراة المقاولون العرب ضد إنبي ، عبدالعزيز السيد حكم ساحة، محمد عبدالعظيم حكم مساعد أول، محمد أبو رحاب حكم مساعد تاني، وليد عامر حكم رابع، صبحي العمراوي حكم فيديو، محمد أبو خاطر حكم مساعد فيديو.

ويواجه فريق المقاولون العرب نظيره إنبي، في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، بالمباراة التي ستجمعهما على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مباريات الدوري الممتاز.