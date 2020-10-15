اخبار الرياضه

رانيا علوانى تكشف حقيقة خلافاتها مع مجلس الأهلى والأزمة مع الجماهير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا علوانى تكشف حقيقة خلافاتها مع مجلس الأهلى والأزمة مع الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بأنها لم تكن متفرغة بشكل كامل لعملها داخل القلعة الحمراء في السنوات الماضية، مؤكدة أن ذلك بسبب حصولها على أحد المنح وتعيينها في مجلس النواب، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تواجدها بشكل أكبر داخل الأهلي وبالأخص داخل منظومة حمام السباحة بالنادى خاصة وأنها سباحة سابقة حققت العديد من النجاحات.

وقالت رانيا علوانى خلال استضافتها بقناة الأهلي :"لم أكن غائبة لوجود أي أزمة مع إدارة وأعضاء المجلس كما أشيع.. كلنا عائلة واحدة داخل مجلس الإدارة نعمل تحت إدارة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي"

وأضافت رانيا علواني أنه لا يوجد أي أزمة بينها وبين جماهير النادي الأهلي، مؤكدة أنها حرصت على توثيق حساباتها على السوشيال ميديا بسبب بعض الحسابات الزائفة التي انتحلت أسمها وتحدثت بشكل غير لائق عن جماهير الأهلي".

Advertisements

وتابعت رانيا علواني أن ملف الانشاءات يعد واحد من أهم الملفات التي يهتم بها مجلس الإدارة مشيرة أن ملف الكرة متروك برمته لمحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة وكذلك لجنة التخطيط بالنادى.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا علوانى تكشف حقيقة خلافاتها مع مجلس الأهلى والأزمة مع الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا