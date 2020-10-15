شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا علوانى تكشف حقيقة خلافاتها مع مجلس الأهلى والأزمة مع الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بأنها لم تكن متفرغة بشكل كامل لعملها داخل القلعة الحمراء في السنوات الماضية، مؤكدة أن ذلك بسبب حصولها على أحد المنح وتعيينها في مجلس النواب، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تواجدها بشكل أكبر داخل الأهلي وبالأخص داخل منظومة حمام السباحة بالنادى خاصة وأنها سباحة سابقة حققت العديد من النجاحات.

وقالت رانيا علوانى خلال استضافتها بقناة الأهلي :"لم أكن غائبة لوجود أي أزمة مع إدارة وأعضاء المجلس كما أشيع.. كلنا عائلة واحدة داخل مجلس الإدارة نعمل تحت إدارة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي"

وأضافت رانيا علواني أنه لا يوجد أي أزمة بينها وبين جماهير النادي الأهلي، مؤكدة أنها حرصت على توثيق حساباتها على السوشيال ميديا بسبب بعض الحسابات الزائفة التي انتحلت أسمها وتحدثت بشكل غير لائق عن جماهير الأهلي".

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وتابعت رانيا علواني أن ملف الانشاءات يعد واحد من أهم الملفات التي يهتم بها مجلس الإدارة مشيرة أن ملف الكرة متروك برمته لمحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة وكذلك لجنة التخطيط بالنادى.