شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يكشف كواليس عودته للأهلى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمار حمدى لاعب النادي الأهلى والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، عن كواليس عودته إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء اعارته مع الطلائع مع نهاية الموسم الجاري.

وقال عمار حمدي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون سبورت 2 ، أبلغت أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أن لدي عروض خارجية لحسم أمري مع الفريق ولكنه قال لي ستعود الأهلي بعد اخر مباراة مع فريق طلائع الجيش ، موضحاً أن الأهلي رفض عرضا تركياً لأحترافه بسبب رغبة النادي في عودته للفريق للموسم المقبل .

وأضاف عمار حمدي ، "أمير توفيق أكد لي أنه سيصبح لي دور فى الفريق خلال الموسم المقبل"، موضحاً أن مدير التعاقدات بالنادي الأهلى شدد على أن الجنوب الأفريقي موسيماني المدير الفنى للفريق يفضل الاعتماد على أبناء النادى والناشئين ، مؤكداً أنه يهتم بالمشاركة خلال الفترة المقبلة بسبب الحفاظ على مكانه في المنتخب الأولمبي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 .

وأعرب عمار حمدي ، عن سعادته بفوز فريق طلائع الجيش على نظيره بيراميدز في كأس مصر ، مؤكداً أن فريق الطلائع يستحق أن يكون فى المربع الذهبي خاصة أنه يمتلك العديد من اللاعبين المميزين .

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