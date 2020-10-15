شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحجز 4 مقاعد فى نصف نهائى بطولة مصر الدولية للإسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجزت مصر، 4 مقاعد فى الدور نصف النهائى ببطولة مصر الدولية للاسكواش، والتى تستضيفها أهرامات الجيزة حتى 17 أكتوبر الجارى، كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد تأهل الرباعى المصرى، نوران جوهر، على فرج، هانيا الحمامى ومصطفى عسل.

وجاءت نتائج اليوم الأول من الدور ربع النهائى كالتالى:

فوز نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً على البلجيكية نيليى جليس بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 11-9, 11-9.

وحققت هانيا الحمامى المصنفة السادسة مفاجأة بفوزها على الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة، فى مباراة الدور ربع النهائى، بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية امتدت لـ 91 دقيقة وجاءت نتيجة الأِواط كالتالى: 9-11, 17-15, 11-6, 8-11, 11-8.

كما حقق مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى والمصنف الـ 18 عالمياً مفاجأة كبيرة بفوزه على النيوزلاندى المخضرم بول كول المصنف الخامس عالمياً بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 104 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 8-11, 11-9, 4-11, 11-3, 12-10.

كما حرص عسل على الاحتفال على طريقة مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، والذى أبعدته إصابته عن المشاركة مع الفريق الأحمر قبل فترة، كنوع من الدعم المعنوى.

وفاز على فرج على الفرنسى جريجور جولتيير بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-8, 11-9.

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يذكر أن كريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة والمصنف الثالث على العالم وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، قد ودع منافسات النسخة الحالية من دور الـ32 على يد زميله مازن هشام، بينما تحمل البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لقب النسخة الماضية عن السيدات.



على فرج



مصطفى عسل



مصطفى



نوران جوهر