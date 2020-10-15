الحضري: لا أفكر في العودة مرة أخرى للملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، إنه لا يرغب في العودة للملاعب مرة أخرى خلال الفترة الحالية.
وعلل الحضري قراره، خلال مداخلة عبر تطبيق Zoom، ببرنامج أوضة اللبس على فضائية النهار:"لايوجد كرة أو دوري بمصر كما كان من قبل ينتظره الجميع".
وتابع حارس مرمى منتخب مصر السابق:"شخصيتي تتقبَّل استفزاز الإعلام والأجهزة الفنية والجمهور ودائمًا ما أستخدمها كـ حافز كبير لي، وهو ما كان يتعمَّد فِعله مانويل جوزيه ليُساعدني علي التألُّق".
يُذكر أن آخر تجربة لعصام الحضري في الملاعب كانت رفقة نادي النجوم في موسم 2019/2020.
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