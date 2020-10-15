مرتضى منصور يشكر الرجاء على حسن استقبال الزمالك في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه قرار بالإيقاف 4 سنوات عن مزاولة النشاط الرياضي، الشكر إلى إدارة الجراء المغربي.

وفي تصرحيات لقناة الزمالك قال مرتضى منصور :"أود أن أشكر نادي الرجاء المغربي ورئيسه وإدارته على حسن استقبال فريقنا".

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وأضاف مرتضى منصور قائلاً :"في 2005 حل نادي الرجاء ضيفاً على الزمالك وقمنا باستقباله على أفضل صورة ممكنة، وهو ما يحدث مع فريقنا الآن في المغرب".

وتمنى رئيس نادي الزمالك التوفيق لفريقه في مواجهة الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب من أجل تحقيق نتيجة طيبة تساعده على التأهل للنهائي.

ويأمل الزمالك في التأهل للنهائي للمرة الثانية في أخر 18 سنة، بعد أن تأهل عام 2002 عندما حقق اللقب، ثم في 2016 عندما خسره أمام صندوانز الجنوب إفريقي.