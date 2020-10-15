محمد عبدالمنصف: أخطط للعمل كمدير فني عقب الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حارس مرمى نادي وادي دجلة، محمد عبد المنصف، إنه يُخطط للعمل كمدير فني وليس مدرب لحراس المرمى كما هو معتاد.

وأضاف عبد المنصف، خلال حلوله ضيفاً بحلفة أوضة اللبس بفضائية النهار:"أخبرت ماجد سامي رئيس وادي دجلة برغبتي في العمل كمدير فني عقب الاعتزال".

وفي سياق أخر، يرى حارس مرمى وادي دجلة، أن المهاجمين الحاليين يختلفون عن هؤلاء الذين لعب أمامهم في مطلع الألفية الثالثة:"أخر جيل من المهاجمين كان جيلنا عماد متعب، عمرو زكي، عبد الحليم علي".

وأتم عبد المنصف، تصريحاته بالإشارة إلى إنه كان قرب خوض تجربة تمثيل خلال فترة تواجده في صفوف الزمالك ولكنه لا يفكر في الأمر بقدر العمل ليكون مديراً فنياً.