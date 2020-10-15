سلبية مسحة كورونا لجميع أفراد بعثة الزمالك في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبي والجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وجميع أفراد البعثة بالمغرب سلبية فيروس كورونا لديهم.

وخضعت بعثة الزمالك لمسحة كورونا بناءً على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مواجهة الرجاء المغربي.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت دولة المغرب أمس الثلاثاء؛ حيث خاضوا مرانهم الأول اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل