ملف الخليج 365.. سقوط بيراميدز في الكأس.. وتقلص فرص مشاركة كهربا أمام الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم الأربعاء:
دوري الأمم.. سقوط إنجلترا.. وتعادل إيطاليا وهولندا.. وفوز قاتل لفرنسا
المصري يُعلن تجديد عقد علي ماهر
خاص.. الأوليمبية الدولية تعلق على قرار إيقاف مرتضى
رسمياً.. دجلة يضم التونسي ايهاب المباركي
الطلائع يتخطى بيراميدز بركلات الترجيح وينتظر الفائز من الزمالك ونادي مصر
مران الزمالك.. تدريب على الاستحواذ.. وفقرة رد فعل للحراس
مصدر لـ"الخليج 365": تقلص فرص كهربا في المشاركة أمام الوداد بالمغرب
معلول وجيرالدو يصلان المغرب للانضمام لبعثة الأهلي
الجونة يفوز على دجلة بهدفين في الدوري
أزارو يصل السعودية تمهيدا للانضمام للاتفاق
رابطة الدوري الإيطالي تُعلن قرارها بشأن "مباراة الأزمة" بين يوفنتوس ونابولي
رونالدو يصل إلى تورينو لاستكمال عزله الصحي بمنزله بعد إصابته بكورونا
مران الأهلي.. تأهيل كهربا.. ومشاركة جيراردو ومعلول في التدريبات الجماعية
مريم مصطفى لاعبة الأهلي للطائرة تنتقل للصيد على سبيل الإعارة
الأهلي يوضح موقف إقامة مباراة الإياب أمام الوداد باستاد القاهرة
طبيب الأهلي يعلن جاهزية أشرف والشناوي لمواجهة الوداد
نائب رئيس كاف: أحلم بسوبر أفريقي "مغربي".. والرجاء استحق الدوري
بعد المثلوثي والمباركي.. صفقة مجانية تنتقل للدوري المصري
الزمالك: أشعة علاء أثبتت سلامته.. وخاطبنا كاف لإقامة لقاء الرجاء بالقاهرة
تغريم أمير مرتضى.. قرارات جديدة للجنة الانضباط باتحاد الكرة
الزمالك: متمسكون بموقفنا بشأن مشاركة أحداد مع الرجاء
أمير مرتضى يوجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن الموسم الجديد
قبل مواجهة الرجاء.. صدمة للزمالك بسبب ساسي
بسبب صلاح.. حظر مشجع وست هام يونايتد لمدة 3 سنوات
مصدر بكاف يكشف لمصراوي: قرعة نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة بين بلدين فقط
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