رانيا علواني: موسيماني متحمس ويشعر بالانتماء للأهلي.. وأفريقيا هدفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكدت رانيا علواني عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كان اختياراً موفقاً لخلافة السويسري رينيه فايلر.

وأعلن الأهلي الاتفاق مع بيتسو موسيماني بعقد لمدة موسمين بعد توجيه الشكر للسويسري رينيه فايلر الذي طلب السفر في توقيت غير مناسب.

Advertisements

وفي تصريحات لقناة الأهلي قالت رانيا علواني :"سعيدة للغاية بالتعاقد مع موسيماني، يتمتع بحماس كبير ويهتم بعمله منذ اليوم الأول لوصوله".

وأضاف علواني :"نشعر بأن موسيماني بات لديه انتماء كبير للنادي الأهلي، وعندما يتحدث عن النادي أو الفريق يقول نحن وفعلنا كذا وكذا، وكأنه هنا منذ سنوات".

وأنهت رانيا :"موسيماني ليس مدرب جاء من أوروبا أو أمريكا، جاء من أجل إفريقيا التي هي هدفنا الأول، واختياره جاء بناءً على تقارير لجنة الكرة، وجميعنا ندعمه".