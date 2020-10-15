محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
أكد مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة قرعة لتحديد بلد استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.
وذكر المصدر لـ"يلا كورة" أن المكتب التنفيذي للكاف قرر أن تقام القرعة قبل بداية مباريات الذهاب التي تنطلق السبت المقبل بمواجهة الأهلي والوداد.
وأضاف المصدر :"انتهت مهلة كاف للتقدم بطلب لاستضافة النهائي في ملعب مُحايد، وبناءً على ذلك ستقام قرعة بين مصر والمغرب فقط".
وشدد المصدر على أن الاشتراطات السابقة لنهائي البطولة ما زالت قائمة، ما يعني أنه في حالة تأهل الأهلي والزمالك سيقام النهائي في مصر دون النظر لنتيجة القرعة، وكذلك بالنسبة للوداد والرجاء سيلعبان في المغرب في كل الأحوال.
وستقام القرعة يوم الجمعة المُقبل بوجود 4 ممثلين عن أندية الأهلي والزمالك والوداد والرجاء، الحاضرون جميعهم في المغرب لخوض منافسات نصف النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بكاف يكشف لمصراوي: قرعة نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة بين بلدين فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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