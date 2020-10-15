مريم مصطفى لاعبة الأهلي للطائرة تنتقل للصيد على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

انتقلت مريم مصطفى لاعبة النادي الأهلي للكرة الطائرة إلى نادي الصيد، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة.

وتعد مريم، ليبرو النادي الأهلي والمنتخب المصري، بشكل أساسي، إلا أنه عقب استئناف النشاط عقب العودة بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، لم تحظ بفرصة المشاركة أساسيا مع النادي الأهلي.

ويسعى نادي الصيد لدعم صفوفه بعد التأهل لنهائي كأس مصر الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وخسر الصيد بطولة الكأس بعد الخسارة أمام الأهلي في المباراة النهائية بثلاثة أشواط، فيما أقصى الزمالك من الدور قبل النهائي.