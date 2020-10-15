محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
انتقلت مريم مصطفى لاعبة النادي الأهلي للكرة الطائرة إلى نادي الصيد، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة.
وتعد مريم، ليبرو النادي الأهلي والمنتخب المصري، بشكل أساسي، إلا أنه عقب استئناف النشاط عقب العودة بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، لم تحظ بفرصة المشاركة أساسيا مع النادي الأهلي.
ويسعى نادي الصيد لدعم صفوفه بعد التأهل لنهائي كأس مصر الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.
وخسر الصيد بطولة الكأس بعد الخسارة أمام الأهلي في المباراة النهائية بثلاثة أشواط، فيما أقصى الزمالك من الدور قبل النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم مصطفى لاعبة الأهلي للطائرة تنتقل للصيد على سبيل الإعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.