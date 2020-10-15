مران الأهلي.. تأهيل كهربا.. ومشاركة جيراردو ومعلول في التدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم بمدينة كازابلانكا بالمغرب.

وشهدت الجلسة قيام موسيماني بمراجعة ترتيبات واستعدادات الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، المقرر أن تقام مساء السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان المدير الفني قد عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق في فندق الإقامة وقبل التحرك لخوض المران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة المرتقبة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الوداد المغربي، المقرر أن تقام مساء السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم بالمغرب.

وشارك وحيد في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بمدينة كازابلانكا، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة.

وواصل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه، لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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وأدى كهربا فقرات مشي حول الملعب، تحت إشراف الدكتور محمد وفائي طبيب التأهيل، ثم خاض فقرات تأهيل متنوعة وفقا للبرنامج المحدد.

وكان كهربا قد غادر مباراة الأهلي أمام بيراميدز في بطولة الدوري بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران الفريق الأول بالمغرب.

ومنح مدرب حراس المرمى بالفريق الحراس الثلاثة تدريبات فنية متنوعة، في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وقاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في المران الأول للفريق في المغرب.

وشارك الأنجولي جيرالدو، والتونسي علي معلول، لاعبا الفريق، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم بالمغرب، في إطار الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي.

وانضم الثنائي معلول وجيرالدو إلى بعثة الأهلي في المغرب اليوم بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلديهما.