دوري الأمم.. سقوط إنجلترا.. وتعادل إيطاليا وهولندا.. وفوز قاتل لفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أقيمت اليوم مباريات 3 مجموعات بدوري الأمم الأوروبية، اليوم الأربعاء، والتي شهدت ارتقاء بلجيكا وبولندا لصدارة مجموعاتها.

بلجيكا تتصدر

واصل المهاجم البلجيكي العملاق روميلو لوكاكو ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقود منتخب بلاده إلى الفوز الثمين 2 / 1 على مضيفه الأيسلندي في الجولة الرابعة.

وفي نفس المجموعة ، استغل المنتخب الدنماركي النقص العددي في صفوف مضيفه الإنجليزي وتغلب عليه 1 / صفر.

واستعاد المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى تسع نقاط كما استعاد اتزانه بعد الهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي في الجولة الماضية فيما تراجع المنتخب الإنجليزي للمركز الثالث في المجموعة بفارق المواجهة المباشرة خلف نظيره الدنماركي الذي حقق اليوم الانتصار الثاني على التوالي له في هذه المجموعة.

وتقدم لوكاكو بهدف مبكر للمنتخب البلجيكي في الدقيقة التاسعة وتعادل بيركير مار سافارسون للمنتخب الأيسلندي في الدقيقة 17 ثم أحرز لوكاكو هدفه الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 38 لينهي الشوط الأول لصالح فريقه.

ولم يستطع أي من الفريقين هز الشباك في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بنفس النتيجة التي أبقت على أيسلندا بلا رصيد من النقاط حيث مني الفريق اليوم بهزيمته الرابعة على التوالي في المجموعة.

ورفع لوكاكو بهذا رصيده إلى 55 هدفا في صدارة هدافي المنتخب البلجيكي على مدار تاريخ الفريق.

سقوط إنجلترا

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ، حسم المنتخب الدنماركي اللقاء لصالحه بهدف سجله كريستيان إيركسن من ضربة جزاء في الدقيقة 35 بعد أربع دقائق من طرد اللاعب هاري ماجواير من المنتخب الإنجليزي لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

واحتفل إيركسن من خلال هذا الهدف بخوض مباراته الدولية رقم 100 مع المنتخب الدنماركي.

وأثار الحكم الإسباني خيسوس مانزانو الذي أدار اللقاء بعض الجدل باحتساب ضربة الجزاء اثر اصطدام اللاعب الدنماركي توماس ديلاني بالمدافع الإنجليزي كيلي ووكر عندما حاول ووكر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي تشتيت الكرة.

وأشعل المنتخب الدنماركي بهذا الفوز الصراع في هذه المجموعة حيث صعد للمركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق المواجهة المباشرة مع المنتخب الإنجليزي حيث انتهت مباراة الذهاب بينهما في الدنمارك بالتعادل الشهر الماضي.

وسنحت لماسون مونت لاعب تشيلسي أفضل فرصة للتعادل في الشوط الثاني حيث لعب الكرة برأسه في اتجاه المرمى ولكن حارس المرمى الدنماركي كاسبر شمايكل أبعدها ببراعة ليحافظ للضيوف على تقدمهم.

ومني المنتخب الإنجليزي اليوم بأول هزيمة له منذ هزيمته 1 / 2 أمام المنتخب التشيكي في تشرين أول/أكتوبر 2019 .

ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على بلجيكا في مباراته التالية بالمجموعة وذلك في 15 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

بولندا تتصدر

ارتقى منتخب بولندا لصدارة ترتيب المجموعة الأولى بدوري القسم الأول ، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك.

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واستغل المنتخب البولندي، تعادل المنتخب الإيطالي 1 / 1 مع ضيفه منتخب هولندا، لينقض على قمة المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، فيما احتل المنتخب الهولندي المركز الثالث بخمس نقاط، وقبع منتخب البوسنة في مؤخرة الترتيب بنقطتين.

وعلى ملعب (أتليتي أزوري دي إيتاليا) بمدينة بيرجامو الإيطالية، فرض التعادل 1 / 1 نفسه على لقاء منتخب إيطاليا مع ضيفه منتخب هولندا.

جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم المنتخب الإيطالي بهدف حمل توقيع لورينزو بيليجريني في الدقيقة 16، لكن سرعان ما أدركت هولندا التعادل عن طريق دوني فان دي بيك في الدقيقة 25.

ورغم المحاولات الهجومية العديدة من جانب المنتخبين في الشوط الثاني، لكنها افتقرت للفاعلية على المرميين، ليفشل المنتخب الهولندي في فك عقدته على الملاعب الإيطالية، التي عجز عن تحقيق الفوز فيها، فيما واصل إخفاقه في تحقيق أي انتصار على المنتخب (الأزرق) بمختلف المواجهات الرسمية والودية في المباراة السابعة على التوالي.

كما فشل منتخب هولندا في الثأر من خسارته صفر / 1 أمام نظيره الإيطالي في لقاء المنتخبين بالجولة الثانية للمجموعة الشهر الماضي.

وعلى ستاد (مييسكي) بمدينة بوزنان البولندية، استعرض منتخب بولندا قوته أمام ضيفه منتخب البوسنة والهرسك، وأمطر شباكه بثلاثة أهداف دون مقابل.

واضطر منتخب البوسنة للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 15، عقب طرد مدافعه أنيل أحمدودزيتش، ليستغل المنتخب البولندي النقص العددي في صفوفه منافسه، حيث افتتح النجم روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للمنتخب المضيف في الدقيقة 40، قبل أن يضيف كارول لينيتي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وواصل ليفاندوفسكي تألقه، بعدما أضاف الهدف الثالث لبولندا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 52، ليؤمن النقاط الثلاث لأصحاب الأرض.

بتلك النتيجة، كرر منتخب بولندا تفوقه على نظيره البوسني، بعدما سبق أن تغلب عليه 2 / 1 في لقاء المنتخبين بالعاصمة البوسنية سراييفو، في الجولة الثانية للمجموعة الشهر الماضي.

فوز ثمين لفرنسا

وفي المجموعة الثالثة أكد المنتخب الفرنسي مجددا تفوقه على نظيره الكرواتي وانتزع فوزا ثمينا 2 / 1، والتي شهدت اليوم أيضا فوز المنتخب البرتغالي على نظيره السويدي 3 / صفر.

وحقق المنتخب الفرنسي بهذا انتصاره الثالث على التوالي في مواجهة نظيره الكرواتي كما حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في جميع المباريات الثمانية التي خاضها أمام المنتخب الكرواتي منذ تفكك يوغسلافيا السابقة.

وهذه هي المباراة الثانية بين الفريقين بعد مباراتهما في نهائي كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت المباراة الأخرى بين الفريقين بعد نهائي المونديال انتهت بنفس نتيجة نهائي المونديال وهي فوز المنتخب الفرنسي 4 / 2 في سبتمبر الماضي وذلك في مباراة الذهاب بينهما بهذه المجموعة في دوري أمم أوروبا.

وسجل أنطوان جريزمان وكيليان مبابي هدفي فرنسا في الدقيقتين الثامنة و79 فيما سجل نيكولا فلاسيتش الهدف الوحيد لكرواتيا في الدقيقة 64 .

وواصل المنتخب الفرنسي مطاردته مع المنتخب البرتغالي على صدارة المجموعة حيث رفع كل منهما رصيده إلى عشر نقاط فيما تجمد رصيد كرواتيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وظل المنتخب السويدي في ذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني اليوم بهزيمته الرابعة على التوالي في المجموعة.

وتغلب المنتخب البرتغالي حامل لقب البطولة وحامل لقب كأس الأمم الأوروبية على غياب نجم هجومه وقائده كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" وحقق الفريق فوزا ثمينا على نظيره السويدي 3 / صفر لينفرد بصدارة المجموعة.

وأنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما برناردو سيلفا ودييجو جوتا في الدقيقتين 21 و44 .

وفي الشوط الثاني ، سجل دييجو جوتا الهدف الثاني له والثالث للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 72 .