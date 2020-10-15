رانيا علواني: مستحيل أن أخطئ في حق جمهور الأهلي.. وقدمت بلاغات ضد الفبركة

أكدت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن أزمة السوشال ميديا لم تكن سوى محاولة للوقيعة بوجود حسابات عديدة مفبركة تحمل اسمها وصورتها.

وقالت علواني في حوار لقناة الأهلي ببرنامج البيت الكبير مع هاني رمزي وسهام صالح، إنها من المستحيل أن تخطئ في حق جمهور الأهلي الذي صنع تاريخها وعلاقتها به رائعة.

وأوضحت عضو مجلس الأهلي :" قدمت بلاغات ضد الفبركة التي حدثت للوقيعة بيني وبين الجمهور، ولا يمكن لأحد أن يصدق أنني أخطئ في حق جمهور الأهلي".

وشددت علواني على أنها تعلمت الإدارة داخل أروقة النادي الأهلي ووصلت إلى أعلى منصب دولي في الإدارة

الكبير مع هاني رمزي وسهام صالح، إنها من المستحيل أن تخطئ في حق جمهور الأهلي الذي صنع تاريخها وعلاقتها به رائعة.وأوضحت عضو مجلس الأهلي :" قدمت بلاغات ضد الفبركة التي حدثت للوقيعة بيني وبين الجمهور، ولا يمكن لأحد أن يصدق أنني أخطئ في حق جمهور الأهلي".وشددت علواني على أنها تعلمت الإدارة داخل أروقة النادي الأهلي ووصلت إلى أعلى منصب دولي في الإدارة الرياضية من خلال النادي الأهلي.

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