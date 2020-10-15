محمد زيدان ينتقد مدرب بيراميدز بسبب تغيير حارس المرمى في مباراة الجيش

انتقد محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، أنتي تشاتشيتش مدرب نادي بيراميدز بسبب التغيير الذي أجراه المدرب الكرواتي في مركز حراسة المرمى خلال مباراة بيراميدز وطلائع الجيش. وكنا تشاتشيتش أجرى تغيير بخروج المهدي سليمان في الدقيقة 120 قبل نهاية المباراة والاحتكام لركلات المعاناة الترجيحية، ليحل مكانه أحمد الشناوي. المباراة والاحتكام لركلات المعاناة الترجيحية، ليحل مكانه أحمد الشناوي. وقال زيدان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس، " تغيير غامض للغاية، وعبء كبير على الشناوي لنزوله في توقيت صعب Advertisements في ركلات الترجيح". في ركلات الترجيح". وأضاف " المهدي سليمان كان يؤدي بشكل جيد، وجرأة كبيرة جدا من المدرب لاتخاذ قرار بهذا الشكل واردف " على العكس لم نرى تألق الشناوي بل شهدنا تألق غير عادي لمحمد بسام". يذكر أن طلائع الجيش تأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد تغلبه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 3 -1.

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