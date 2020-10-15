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ميدو يشيد بتجديد عقد علي ماهر مع المصري

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أثنى أحمد حسام ميدو على تجديد عقد علي ماهر المدير الفني مع المصري البورسعيدي مشددا على أن الاستقرار أهم سبل النجاح.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه

على شاشة قناة النهار: "الاستقرار أهم سبل النجاح وتجديد عقد علي ماهر خطوة رائعة من إدارة النادي المصري لاستقرار الفريق خلال الفترة المقبلة".
أضاف: "علي ماهر يمتلك فكرا تدريبيا مميزا وسعيد بتجديد عقده مع النادي المصري".
وختم حديثه قائلا: "سبب أساسي في النتائج الضعيفة التي حققها فريق المصري خلال الدوري هذا الموسم هو عدم الاستقرار لذلك الاستقرار الفني سيفيد الفريق كثيرا خلال الفترة المقبلة"
 
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