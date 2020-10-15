ميدو يكشف عن أكثر دولة واجه فيها العنصرية أثناء احترافه

كشف أحمد حسام ميدو نجم المنتخب الوطني السابق، عن أكثر دولة واجه فيها العنصرية خلال مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية. أكد أحمد حسام ميدو أن إنجلترا من أكثر الدول الأوروبية التي واجه فيها عنصرية خلال فترة احترافه.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "إنجلترا أكثر دولة تعرَّضت بها لهِتافات عُنصرية أثناء تواجدي هناك كلاعب، مِنها مرة بإحدي مباريات ويستهام ولكنِّي نجحت في تسجيل هدف بـ هذه المباراة".

وأضاف: "الهِتافات العُنصرية غالباً ما تَصُبّ في مصلحة اللاعب وتُزيده إصرارًا علي الرد في الملعب".

وختم حديثه قائلا:"بالنسبة لي كنت أريد الرد على العنصرية التي تواجهني بالفعل والأداء المميز في الملعب".

خلال فترة احترافه.وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "إنجلترا أكثر دولة تعرَّضت بها لهِتافات عُنصرية أثناء تواجدي هناك كلاعب، مِنها مرة بإحدي مباريات ويستهام ولكنِّي نجحت في تسجيل هدف بـ هذه المباراة".وأضاف: "الهِتافات العُنصرية غالباً ما تَصُبّ في مصلحة اللاعب وتُزيده إصرارًا علي الرد في الملعب".وختم حديثه قائلا:"بالنسبة لي كنت أريد الرد على العنصرية التي تواجهني بالفعل والأداء المميز في الملعب".

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