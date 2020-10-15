"كشري" يعلن قائمة أسوان لمواجهة الاسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، قائمة فريقه الذي يخوض لملاقاة الاسماعيلي، المقرر لها في الخامسة مساء غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وتضم القائمة كلا من: طلعت الجبلاوي، اسلام سليمان، محمود نعيم، محمد خليفه، محمد عبدالمجيد، عبدالعزيز أمام، حسن طارق، أحمد فتحي، محمد همام، إبراهيم القاضي، حسن يوسف، أحمد صغيري، سولمون منساه، فادي فريد،
ويدير اللقاء الحكم أحمد جمال، ويعاونه كلا من هاشم عبد المريد، عمرو جمعة، محمد صبري إبراهيم، ونادر قمر الدولة حكم فيديو، ومعه سعيد حمزة
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