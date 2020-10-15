نجم المقاولون يشارك في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

تعافى عبدالله ياسين لاعب المقاولون العرب من إصابته التي تعرض لها في الركبة خلال الفترة الماضية.
وشارك عبد الله ياسين لاعب ذئاب الجبل، في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، بعد شفاؤه من إصابة قوية فى الركبة.
ويستعد المقاولون لمواجهة إنبي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ٣٣ من الدوري الممتاز، ويدخل ذئاب الجبل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، بعد التعثر الأخير أمام طنطا بهدفين لكلا الفريقين، بعدما سجل ابناء السيد البدوي
يسعى المقاولون العرب للفوز على إنبي وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الزحف داخل المربع الذهبي، وضمان انهاء الدوري داخل المراكز الأربعة الكبار.
يملك المقاولون العرب ٥٣ نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري فيما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد ٤٥ نقطة.
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