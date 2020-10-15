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نجم المقاولون يشارك في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

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تعافى عبدالله ياسين لاعب المقاولون العرب من إصابته التي تعرض لها في الركبة خلال الفترة الماضية.
وشارك عبد الله ياسين لاعب ذئاب الجبل، في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، بعد شفاؤه من إصابة قوية فى الركبة.
ويستعد المقاولون لمواجهة إنبي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ٣٣ من الدوري الممتاز، ويدخل ذئاب الجبل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، بعد التعثر الأخير أمام طنطا بهدفين لكلا الفريقين، بعدما سجل ابناء السيد البدوي

هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.
يسعى المقاولون العرب للفوز على إنبي وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الزحف داخل المربع الذهبي، وضمان انهاء الدوري داخل المراكز الأربعة الكبار.
يملك المقاولون العرب ٥٣ نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري فيما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد ٤٥ نقطة.
 
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