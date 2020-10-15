نادر شوقي يوجه رسالة لوادي دجلة

وجه نادر شوقي، الرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، التحية لنادي وادي دجلة بعد مباراة اليوم.
وقال نادر شوقي عبر «تويتر» :"كل تحية و تقدير لادارة وادي دجلة على عظمة قطاع الناشئين،
الجونة حقق الفوز بهدفين نظيفين على وادي دجلة على ملعب السلام في الجولة ٣٣ بالدوري الممتاز.
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