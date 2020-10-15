الأهلي يهزم الزهور في دوري السلة

تمكن الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق الزهور، في إطار منافسات بطولة الدوري مساء اليوم.
أقيمت المباراة على صالة نادي طنطا، وشهدت أداء قويا من جانب الأهلي، الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من بدايتها لنهايتها. تفوق الفريق استمر
وكان شباب الأهلي، 16 سنة، قد نجح في تحقيق الفوز على الزهور بنتيجة 73-17.
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