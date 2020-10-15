هيئة ستاد القاهرة: جاهزون لاستضافة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن الاستاد جاهز لاستقبال إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال درويش خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "جاهزون لاستقبال نصف نهائي دوريأبطال أفريقيا، لكن لم يأت شئ رسمي حتى الآن".
وأضاف "ستاد القاهرة في حالته كما كان في بطولة أمم إفريقيا 2019، ونتمنى أن يكون نهائي دوري
وأتم " ستم غلق ستاد القاهرة في منتصف شهر نوفمبر المقبل من أجل الصيانة لمدة شهر، من أجل زراعة النجيلة الشتوية".
يذكر أن الزمالك والأهلي يشاركان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ناديي الرجاء والوداد المغربيين.
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