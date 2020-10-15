فرنسا تكرّر تفوّقها على كرواتيا وسقوط مفاجئ لإنجلترا أمام الدنمارك 

غنم المنتخب الفرنسي النقاط الثلاث من رحلته إلى زغرب بعدما فاز على نظيره الكرواتي بهدفين لهدف الأربعا، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



جدّدت فرنسا تفوقها على مضيفتها كرواتيا وأقصتها من المنافسات بفوزها عليها بنتيجة 2-1 الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



وسجل أنطوان غريزمان (8) وكيليان مبابي (79) أهداف بطلة العالم فيما أحرز نيكولا فلاشيتش (64) الهدف الوحيد لوصيفتها في مونديال روسيا 2018.



ورفعت فرنسا رصيدها إلى 10 نقاط بالتساوي مع البرتغال الفائزة في المباراة الأخرى 3-صفر على السويد، إلا أن بطلة العالم تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن بطلة أوروبا، في حين خرجت كرواتيا الثالثة من المنافسات مع ثلاث نقاط من أربع مباريات فيما بقيت السويد من دون رصيد.



ومع تبقي جولتين، ستنحصر بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بين البرتغال وفرنسا اللتين ستلتقيان في الجولة الخامسة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على أرض الأولى، في حين تلعب بطلة أوروبا مع مضيفتها كرواتيا ومنتخب "الديوك" مع ضيفه السويدي في الجولة السادسة والأخيرة في 17 منه.



يذكر أن متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع يتأهل لخوض نصف النهائي العام المقبل.



وسبق لفرنسا أن تغلبت على كرواتيا 4-2 في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب "ستاد دو فرانس" في أيلول/سبتمبر الفائت، وهي النتيجة ذاتها التي حققتها في نهائي مونديال روسيا 2018 الذي جميع المنتخبين.



وكان لوكا مودريتش أبرز اللاعبين الحاضرين في لقاء اليوم والذي غاب عن لقاء الجولة الثانية بعد أن فضّل المدرب زلاتكو داليتش منحه قسطا من الراحة بعد فترة وجيزة من انتهاء المسابقات المحلية والقارية الموسم الفائت.



Advertisements

وفي مباراة أخرى حقق المنتخب الدنماركي فوزاً مفاجئاً على نظيره منتخب إنكلترا بهدف دون رد الأربعاء في عقر دار منتخب الأسود الثلاثة استاد ويمبلي ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية.



وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعب وسط توتنهام السابق وإنتر ميلان حالياً كريستيان إيركسن في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.



وشهدت المباراة طرد مدافع المنتخب الإنكليزي ومانشستر يونايتد هاري ماغوير. واستفاد الضيوف من الزيادة العددية بعد طرد ماغواير لنيله إنذارين (5 و31).



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء على إنكلترا بعد أن أعاق كايل ووكر لاعب الخصم توماس ديلاني داخل المنطقة المحرمة، انبرى لها "الرجل الجليدي" اريكسن بنجاح (36).



وكان نجل الحارس الأسطوري بيتر شمايكل على قدر المهمة التي أوكلت اليه في إبقاء شباكه نظيفه أمام زملائه وأخصامه في الدوري الإنكليزي، فأبطل جميع محاولاتهم قبل تجاوزها خط مرماه.



وأعاد فوز الدنمارك المنتخب البلجيكي إلى صدارة المجموعة الثانية عقب فوزه على مستضيفه منتخب أيسلندا بهدفين مقابل هدف، وسجل لبلجيكا روميلو لوكاكو في الدقيقتين 9 و38 من ركلة جزاء فيما أحرز بيركير مار سافارسون هدف أيسلندا الوحيد في الدقيقة 17.



بذلك تصدرت بلجيكا ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 9 نقاط فيما صعدت الدنمارك إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط وتراجعت إنكلترا للمركز الثالث بالرصيد ذاته وبقيت أيسلندا أخيرة بدون أي رصيد.



المصدر: بي إن سبورت