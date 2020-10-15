الامارات | كأس «الهالوين» يدشن موسم البولو 23 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس «الهالوين» يدشن موسم البولو 23 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لانطلاق الموسم الجديد 2020 – 2021، في ظل اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. ويدشن النادي أولى بطولاته من خلال كأس الهالوين 23 الجاري، على أن تقام بعد ذلك العديد من بطولات «الهانديكاب» التصنيف المنخفض والمتوسط والعالي على مدار الموسم.

ومن المنتظر أن تنطلق سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو في 22 يناير، تتضمن كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية، اللتين يصل فيهما الهانديكاب الى 18 جول، حيث تحظى بمشاركة أفضل نجوم اللعبة في العالم، الى جانب العديد من البطولات، مثل كأس البولو ماسترز وكأس دبي للتحدي وكأس دبي.

ويتميز نشاط الفروسية لهذا الموسم بسلسلة من مسابقات (AHPRC) لقفز الحواجز، المقرر إجراؤها شهرياً اعتباراً من أكتوبر الجاري مع مسابقات الترويض الشهرية اعتباراً من يناير 2021. وأكد نادي الحبتور توفر العديد من معسكرات الخيول للترحيب بمن يرغبون في معرفة المزيد عن الفروسية من الأرض.

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