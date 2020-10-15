الامارات | لاعب النصر ضياء سبع يصل إلى دبي اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب النصر ضياء سبع يصل إلى دبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب النصر ضياء محمد سبع، يصل إلى دبي اليوم، عقب خوض لقائين مع منتخب إسرائيل، كان آخرها مساء أمس أمام منتخب سلوفكيا في الدوري الأوروبي. ويلتحق اليوم بفريق النصر الذي يستعد لخوض مباراة الجزيرة بعد غد في دوري الخليج العربي.
وستصبح مشاركة اللاعب في المباراة الأولى بيد الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف، الذي قد يحتفظ باللاعب على دكة البدلاء والدفع به في الشوط الثاني.
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