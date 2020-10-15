الامارات | حتا على موعد مع فعاليات رياضية لـ «التجديف والمغامرات واليوغا»

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا على موعد مع فعاليات رياضية لـ «التجديف والمغامرات واليوغا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون تلال حتا على موعد، خلال الفترة المقبلة، مع مجموعة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية، أعدّها مجلس دبي الرياضي، وتخصص للرجال والنساء، وتنظم بالتعاون مع شركة حتا للمغامرات من 23 الجاري، وحتى 8 يناير 2021.

وأكد المجلس، في بيان صحافي، أن البداية ستكون 23 الجاري مع فعالية «مغامرات حتا النسائية»، والتي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً بفعالية (هايكنغ) بالسير على الأقدام وتسلق الجبال، يتبعها تجديف بالكاياك في بحيرة سد حتا، وتتاح المشاركة في الفعالية لجميع النساء من عمر 16 إلى 60 سنة.

في المقابل، سيكون الحدث الثاني يوم 30 الجاري بتنظيم مسابقة التجديف الواقف في بحيرة حتا، وتتاح للذكور والإناث من عمر 16 إلى 60 سنة.

وينظم المجلس فعاليات أخرى يوم 20 نوفمبر تتضمن فعاليات يوغا في الهواء الطلق ومسابقات في التجديف، إلى جانب سباق (غارمين كويست) يوم 18 ديسمبر، ويتضمن ثلاث رياضات متتالية، وهي سباق التجديف، ثم سباق الجري، وبعدها سباق الدراجات الجبلية، وفي يوم 8 يناير 2021 سيتم تنظيم سباق «أرابيان إيبك» للدراجات الجبلية.

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ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في منطقة حتا ضمن جهود مجلس دبي الرياضي لتعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين الرجال والنساء بشكل عام، كما أنه يدعم الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة «حتا» وتعزيز جاذبيتها وجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول، حيث تمتلك الكثير من المقومات التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول، والطقس الرائع الذي يعد أهم عوامل إنجاح الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

وتعد منطقة حتا محط اهتمام مجلس دبي الرياضي منذ عام 2009، حيث نظم المجلس العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ومن أبرزها جولة «هيرو دبي حتا» التي تعد الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية التي أقيمت مطلع العام الجاري، وستقام للمرة الثانية المسارات الجبلية بمنطقة حتا خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2021.

الانطلاقة ستكون مع فعالية «مغامرات حتا النسائية» يوم 23 الجاري.

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