الامارات | رازوفيتش يرفض الإعلان عن هدف الوحدة من الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش يرفض الإعلان عن هدف الوحدة من الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض مدرب الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش، الإعلان عن أهداف فريقه في الموسم الجديد، مشدداً على ضرورة تطوير الأداء، قبل الحديث عن الأهداف في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال رازوفيتش، في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الوحدة مع حتا، في افتتاح الجولة الأولى من بطولة الدوري: «أعتقد أن الوقت ليس مناسباً للإعلان عن أهدافنا من الموسم الحالي، لكن بلاشك النادي لديه العديد من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، لذلك يجب أن نعمل خطوة بخطوة، لنطور أنفسنا، ثم بعد ذلك نتحدث عن الأهداف».

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وأضاف: «أوجد فقط منذ شهر مع الوحدة، وفي الحقيقة أقود فريقاً كبيراً، لديه إمكانات عالية، لكن كانت هناك بعض الصعوبات قد واجهتني بغياب مجموعة من اللاعبين، الموجودين مع المنتخب الوطني في الفترة السابقة».

وعن خسارة الفريق أمام الوصل في كأس الخليج العربي، قال: «أستبعد أي تأثير سلبي في لاعبي الفريق من الناحية المعنوية، قبل مباراة حتا»، مضيفاً: «في أحيان كثيرة تكون الخسارة فرصة مثالية للتعلم، وتقديم الأفضل في المباريات التالية، الفوز على حتا هو خيارنا الأول، بصرف النظر عن نتيجة الوصل الماضية».

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