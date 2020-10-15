الامارات | المراشدة: المنافسة على البقاء ليست في قاموس اتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن المراشدة: المنافسة على البقاء ليست في قاموس اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المباريات الودية التي خاضها فريق اتحاد كلباء، بجانب الفوز على الجزيرة في أولى جولات كأس الخليج العربي، أنه عازم على تحقيق نتائج جيدة وغير مسبوقة في تاريخه الكروي منذ تدشين الاحتراف، بعد أن عزز صفوفه بلاعبين مميزين.

ويخوض اتحاد كلباء أولى مبارياته أمام شباب الأهلي، بعد غدٍ، في أول مباراة له في دوري الخليج العربي

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وأكد عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، مايد المراشدة، أن إدارة النادي اعتمدت نهجاً مدروساً لإعداد الفريق لخوض منافسات الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، بناءً على التقرير الفني للمدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا.

وعن طموح الفريق في الموسم الحالي قال المراشدة، لـ«الإمارات اليوم»: «محونا في نادي اتحاد كلباء فكرة المنافسة على البقاء من قاموسنا، وما تحقق من نتائج، سواء في بطولة الشارقة الودية، أو من خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق، إضافة إلى مباراة الجزيرة، يعكس الخطة التي وضعت من قبل الإدارة في السنوات السابقة، التي تهدف إلى العمل على بناء فريق قوي يحقق التطلعات بإحراز مركز متقدم في الدوري، والعمل على الوصول إلى النهائيات، سواء نهائي كأس رئيس الدولة، أو نهائي كاس الخليج العربي».

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