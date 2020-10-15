الامارات | العنبري: الشارقة يطمح إلى اللقب.. واللاعبون مطالبون باحترام المنافسين

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: الشارقة يطمح إلى اللقب.. واللاعبون مطالبون باحترام المنافسين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، بداية مثالية لفريقه، خلال مباراته المرتقبة غداً أمام فريق الفجيرة، ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أن طموح الشارقة أن يكون ضمن الفرق المنافسة في اللقب، خصوصاً أنه يدخل المسابقة حاملاً لقبها.

وقال العنبري، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عقد أمس بمقر النادي في الشارقة: «الدوري يختلف عن البطولة الآسيوية، لذلك فإن اللاعبين مطالبون بأن يكونوا في قمة التركيز والانضباط واحترام المنافسين».

وأضاف: «أتمنى للفريق الظهور بصورة طيبة، لاسيما أن المباراة تأتي في بداية الدوري، وأن تحقيق نتيجة إيجابية خلالها سيعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة».

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وأوضح العنبري: «احترام المنافس، خلال المباريات، يعد من أولوياتنا، لذلك أتمنى من اللاعبين نسيان مبارياتهم السابقة في البطولة الآسيوية بإيجابياتها وسلبياتها، وأن يكونوا في قمة الجاهزية الذهنية، نظراً لكون كل المباريات ستكون صعبة».

واعتبر العنبري أن وجود المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، الذي عاد للفريق مجدداً، قادماً من نادي الوصل، يعد عنصراً إيجابياً، كونه ليس غريباً على الفريق، مؤكداً أن سواريز اعتاد، دائماً، أن يقدم أفضل ما عنده.

وأشار العنبري إلى أن الفريق سيفتقد، في مباراة الفجيرة، المدافع الحسن صالح، بسبب الإصابة.

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