الامارات | اتحاد اليد يوزّع الحقائب الإدارية.. ويحدّد 19 الجاري لعودة النشاط

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يوزّع الحقائب الإدارية.. ويحدّد 19 الجاري لعودة النشاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد المجلس الجديد لاتحاد كرة اليد أول اجتماعاته بمقره في دبي، في الدورة الانتخابية الجديدة 2020- 2024، وحضره رئيس الاتحاد نبيل عاشور. وتم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية، وتحديد موعد 19 الجاري لعودة نشاط المباريات من خلال استكمال الجولة الأخيرة المتبقية من الموسم الماضي.

وحضر الاجتماع كذلك بقية الأعضاء: عبدالسلام ربيع، وناصر الحمادي، وعبدالله الكعبي، وسعود محمد، وفيصل الطواش، وأنيسة الشدادي. وسبق الاجتماع، الذي أقيم أول من أمس، عقد جلسة جمعت الاتحاد القديم المنتهية ولايته برئاسة محمد عبدالكريم جلفار، والاتحاد الجديد، تم خلاله تسليم العهدة والتقارير الفنية لمجلس إدارة اتحاد اليد في الدورة الانتخابية 2016-2020، وذلك في إجراء تقليدي تتبعه الاتحادات الرياضية وفقاً للوائح والأنظمة المستمدة من الهيئة العامة للرياضة.

وأسفر الاجتماع، عن إيكال مهام رئيس لجنة التطوير إلى رئيس الاتحاد نبيل عاشور، واختيار عبدالسلام ربيع لشغل منصب نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام، ومنح الثقة لناصر الحمادي لتولي مهام الأمين العام، على أن يشغل عبدالله الكعبي منصب الأمين العام المساعد ورئيس لجنة المنتخبات، وذهب منصب المدير المالي إلى سعود محمد، ويترأس داوود المليح لجنة المسابقات، وعدنان الشامسي رئيساً للجنة القانونية، وفيصل الطواش رئيساً للجنة المدربين، وأخيراً منح أنيسة الشدادي منصب رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد.

وأكد الرئيس الجديد لاتحاد اليد، نبيل عاشور، أن المرحلة المقبلة تحمل عنوان العمل بروح الأسرة الواحدة، والهادفة إلى تطوير اللعبة عبر الاستعانة بالخبرات والموارد المتاحة في كل المجالات، والاستثمار في المواهب لتحقيق الإنجازات.

وقال في تصريح صحافي: «اتحاد اللعبة وضع خطة استراتيجية متكاملة تهدف بشكل رئيس إلى بناء منتخبات قادرة على الوصول إلى منصات التتويج، بجانب تضمنها الاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية من المدربين والمحاضرين الدوليين والحكام، وتنظيم وتحسين وتطوير أساليب ونظم المسابقات في جميع المراحل، وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والمجالس الرياضية، وتنويع الخطط التسويقية على الصعيدين الداخلي والخارجي».

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من جانبه، أكد الأمين العام ناصر الحمادي أن تحديد موعد انطلاق الموسم جاء عقب اعتماد الهيئة العامة للرياضة، لبروتوكول اتحاد اليد الخاص بالإجراءات الاحترازية لعودة النشاط الرياضي والمباريات.

وقال: «عودة النشاط ستكون بإقامة أربع مباريات من الجولة الأخيرة المتبقية من دوري الموسم الماضي، ومنها مباراة الشارقة والوصل 20 الجاري، والتي يقام في ختامها تتويج الشارقة بدرع الدوري، بعد أن حسم الشارقة اللقب بوقت مبكر وقبل ثلاث جولات على ختام البطولة».

وأضاف: «يعقد الاتحاد السبت المقبل اجتماعاً مع ممثلي الأندية والحكام والمراقبين الفنيين، بهدف شرح دليل الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي لعودة النشاط والمباريات».

استئناف النشاط سيكون من خلال استكمال الجولة الأخيرة المتبقية من الموسم الماضي.

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