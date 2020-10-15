الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شروط

وضع مسؤول إعلامي، لأحد أندية الدوري، شروطاً لنوعية الأسئلة التي يتم توجيهها إلى مدرب الفريق، أبرزها اقتصار الأسئلة على المباراة المقبلة له فقط، رغم أنه لا توجد فرصة لوسائل الإعلام لتوجيه أسئلة مختلفة في مناسبات أخرى، بسبب منع النادي المقابلات الصحافية مع المدرب.

استياء

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أبدت جماهير أحد أندية الدرجة الأولى استياءها من تكرار تصريحات مسؤول في النادي، أعرب من خلالها عن عشقه لنادٍ آخر في دوري الخليج العربي، وهو التصريح الذي كرره في مناسبات عدة، مقترحين عليه أن يتوجه للعمل بالنادي المحبب إلى قلبه.

منافسة

بعث جمهور أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم برسالة إلى لاعبي الفريق الأول بالنادي عبر تطبيق واتساب، مفادها: «التفكير بالبقاء يضعف حظوظنا في المنافسة خلال الموسم الحالي، لذلك علينا أن نتناسى ذلك، وننافس على بطولة».

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