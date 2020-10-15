الامارات | مستشفى الجامعة راعياً طبياً لنادي الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الجامعة راعياً طبياً لنادي الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع نادي الشارقة الرياضي، أمس، عقداً مع مستشفى الجامعة في الشارقة، ليصبح الراعي الطبي لجميع منتسبي النادي لموسم 2020/‏2021. وبناءً على الاتفاقية سيظهر شعار «مستشفى الجامعة بالشارقة» في المنطقة الأمامية وعلى مستوى الصدر لقميص الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء ذلك في بيان صحافي للنادي، حيث حضر توقيع العقد الذي أقيم بمقر مستشفى الجامعة، رئيس مجلس إدارة النادي علي سالم المدفع، ورئيس هيئة الشارقة الصحية رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة عبدالله علي المحيان. وسيوفر المستشفى الرعاية الطبية لكل لاعبي النادي من جميع الفئات في مجال الطب الرياضي والعلاج الطبيعي، مع وضع كل عياداته وتخصصاته تحت تصرف النادي، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالفحوص الإعدادية لبداية الموسم والتشخيصية على أعلى مستوى، وإجراء العمليات الجراحية لإصابات الملاعب، وأي خدمات صحية أخرى قد يحتاجها اللاعبون.

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