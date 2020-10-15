الامارات | ليوناردو يبدأ مرحلة التأهيل في البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو يبدأ مرحلة التأهيل في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ لاعب شباب الأهلي، البرازيلي ليوناردو، مرحلة التأهيل عقب العملية الجراحية التي أجراها في كاحل القدم بمستشفى ألبرت أينشتاين في البرازيل. ونشر ليوناردو مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، أثناء تأديته بعض التدريبات وبرنامج العلاج الطبيعي، إذ يغيب اللاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر عن المباريات، ما أسهم في استبعاده من قائمة «فرسان دبي» خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقيد لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس بدلاً منه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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