الامارات | تأجيل بطولة العالم لـ «السبارتن» في أبوظبي إلى ديسمبر 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة العالم لـ «السبارتن» في أبوظبي إلى ديسمبر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي و«سبارتن»، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في رياضة التحمل والقدرة والعقبات والحواجز، تأجيل بطولة العالم للسبارتن، التي كان من المقرر إقامتها يومي 4 و5 ديسمبر 2020، على أن تقام في يومي 4 و5 ديسمبر من العام المقبل 2021، وذلك بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ50. وأكد مجلس أبوظبي، في بيان صحافي، أن البطولة ستقام ضمن ثلاث فئات: النخبة، الناشئون، والفرق، في منطقة الظفرة، وتحديداً في مدينة ليوا «تل مرعب». ويقام الحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وأكد المجلس أن التأجيل جاء حرصاً على سلامة وصحة جميع المشاركين من داخل الإمارات وخارجها، ومنعاً لتفشي فيروس كورونا، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال العدوى، ونظراً إلى قيود السفر العالمية التي فرضها الوباء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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