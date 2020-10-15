شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لجميع أفراد بعثة الزمالك في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت نتيجة المسحة التي أجراها لاعبو والجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وجميع أفراد بعثة الزمالك بالمغرب سلبية فيروس كورونا لديهم. وخضعت بعثة الزمالك لمسحة كورونا بناء على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل مواجهة الرجاء المغربي. ويستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس الثلاثاء، لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلبية مسحة كورونا لجميع أفراد بعثة الزمالك في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.