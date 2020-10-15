شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك.. ويطالب الفريق بالفوز على الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتصالا تليفونيًا بإسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول في المغرب، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، للاطمئنان على البعثة.

وطالب منصور خلال اتصاله الهاتفي اللاعبين بالتركيز قبل مواجهه الرجاء المغربي.

بينما أكد رئيس بعثة الزمالك لرئيس النادي أن الأمور تسير بصورة جيده وجميع اللاعبين ملتزمون ولديهم حماس كبير لتحقيق الفوز على الرجاء.

ويستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس، لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.