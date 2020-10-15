شكرا لقرائتكم خبر عن «سانشيز» يبدى قلقه على مستقبل منتخب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب المهاجم التشيلى، أليكسيس سانشيز، من اتحاد الكرة فى بلاده تحسين العمل الذى يقوم به مع اللاعبين الشباب، لأنه لا يرى أن الأجيال الجديدة يمكنها الحفاظ على مستوى المنتخب، وذلك بعد التعادل أمام كولومبيا (2-2). وبعد المباراة على ملعب سانتياجو الوطنى، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022، قال اللاعب: «يجب أن نتحرك بسرعة، الوقت لا ينتظر.. المنتخب الوطنى يجب أن يتغير بعدة طرق».

وأضاف لاعب إنتر ميلان: «يجب أن نستمر فى التطور على مستوى الشباب، ينبغى على الاتحاد تحسين سبل العمل معهم، لأننى لا أرى أيًا منهم قادرا على الحفاظ على المستوى». وعن المباراة، أقر المهاجم بالعمل الذى قام به زملاؤه من الشباب، لكنه اعتبر أن قلة الخبرة هى التى منعتهم من الحفاظ على الفوز.

وبعدما كانت تشيلى متقدمة (2-1) منذ الشوط الأول، سجل راداميل فالكاو هدفا ثانيا لكولومبيا، فى الوقت القاتل، ليمنح فريقه التعادل خارج أرضه.