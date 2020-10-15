شكرا لقرائتكم خبر عن «شيفتشنكو»: هزمنا إسبانيا بعد الدرس القاسي من فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أندريه شيفتشنكو، مدرب أوكرانيا، بفريقه بعدما تجاوز خسارته الثقيلة (7-1) أمام فرنسا، الأسبوع الماضى، ليحقق فوزا مفاجئا (1-0) على إسبانيا، في دورى الأمم الأوروبية، الثلاثاء.

وسجل فيكتور تسيجانكوف الهدف الوحيد قرب النهاية، ليمنح أوكرانيا انتصارها الأول في 7 مباريات ضد إسبانيا، ويضع حدًا لسلسلة هزائم خسر خلالها المنتخب (4-0) أمام لاروخا، و(7-1) أمام فرنسا، و(2-1) على يد ألمانيا.

وقال المدير الفنى لمنتخب أوكرانيا: «لست بحاجة حتى لقول أي شىء، لأن اللاعبين قالوا كل شىء بسلوكهم والتزامهم في الملعب».

وتابع: «إنه انتصارهم، كانوا رائعين بكل بساطة.. تعلم اللاعبون الدرس بعد مباراة فرنسا، وتقبلوا التغييرات التي اقترحناها ونفذوا خطتنا».

وأضاف: «كان من الصعب مواجهة إسبانيا، لكننا قاتلنا طيلة الوقت، وفزنا بالعديد من الكرات المشتركة.. أردنا الانتصار وحققناه».

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