شكرا لقرائتكم استاد القاهرة الدولى يعلن جاهزيته لاستضافة مباريات الأهلى والزمالك بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء على درويش مدير هيئة استاد القاهرة الدولى، أن الاستاد جاهز لاستضافة مباريات الأهلى والزمالك فى إياب دور النصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أنه يتمنى استضافة المباريتين خاصة أن الاستاد لاعبى الفريقين اعتادوا على اللعب عليه خلال الفترة الماضية .

وأشار مدير هيئة استاد القاهرة الدولى فى تصريحات لبرنامج جمهور الدرجة التالتة على قناة أون سبورت 2، إلى أنه لم يصل إليه أى اخطارات رسمية من الأهلى أو الزمالك لخوض مباراتى نصف النهائى على الاستاد، مؤكداً أن أرضية الاستاد جاهزة ومميزة عن أى ملعب آخر، ونتمنى استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك.

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وأضاف درويش، أن الاستاد سيتم اغلاقه عقب مباراة المنتخب الوطنى وتوجو فى نصف نوفمبر المقبل، ولمدة شهر من أجل زراعة البذور الشتوية .

خاطب مسئولو النادى الأهلى نظرائهم فى الاتحاد الافريقى كاف لنقل مباراة الوداد المغربى فى إياب الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال افريقيا من ملعب برج العرب لملعب ستاد القاهرة، والمقرر اقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري، وذلك بعد حصول الأهلى على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة فى القاهرة، وتقام مباراة الذهاب بين الأهلى الوداد المغربى يوم السبت المقبل على ستاد محمد الخامس فى كازابلانكا.