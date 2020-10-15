شكرا لقرائتكم رانيا علوانى تكشف سبب غيابها عن مجلس إدارة الأهلى الفترة الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترفت رانيا علوانى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، بأنها لم تكن متفرغة بشكل كامل لعملها داخل القلعة الحمراء فى السنوات الماضية، مؤكدة أن ذلك بسبب حصولها على أحد المنح وتعيينها فى مجلس النواب، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تواجدها بشكل أكبر داخل الأهلى وبالأخص داخل منظومة حمام السباحة بالنادى خاصة وأنها سباحة سابقة حققت العديد من النجاحات.

وقالت رانيا علوانى خلال استضافتها بقناة الأهلى: "لم أكن غائبة لوجود أى أزمة مع إدارة وأعضاء المجلس كما أشيع.. كلنا عائلة واحدة داخل مجلس الإدارة نعمل تحت إدارة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي".

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وأضافت رانيا علوانى أنه لا يوجد أى أزمة بينها وبين جماهير النادى الأهلي، مؤكدة أنها حرصت على توثيق حساباتها على السوشيال ميديا بسبب بعض الحسابات الزائفة التى انتحلت أسمها وتحدثت بشكل غير لائق عن جماهير الأهلي"

وتابعت رانيا علوانى أن ملف الانشاءات يعد واحد من أهم الملفات التى يهتم بها مجلس الإدارة، مشيرة أن ملف الكرة متروك برمته لمحمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على ملف الكرة وكذلك لجنة التخطيط بالنادي.