شكرا لقرائتكم قنصل مصر فى المغرب يؤازر الأهلى بحضور مران الفريق اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمر منيب، قنصل مصر فى المغرب، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذى أقيم مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق الوداد فى دورى أبطال إفريقيا، وتواجد القنصل فى مقر إقامة الفريق، قبل أن يرافق البعثة إلى ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذى استضاف المران الأول للأهلى فى مدينة كازابلانكا، وخاض الأهلى مرانه الأول فى المغرب مساء اليوم استعدادا للقاء الوداد فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

فيما واصل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى الذى يؤديه، لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وأدى كهربا فقرات مشى حول الملعب، تحت إشراف الدكتور محمد وفائى طبيب التأهيل، ثم خاض فقرات تأهيل متنوعة وفقا للبرنامج المحدد، وكان كهربا قد غادر مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى بطولة الدورى بسبب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية.

Advertisements

وانتظم محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، انتظم فى التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم بالمغرب، وشارك وحيد فى مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بمدينة كازابلانكا، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة.

ويستعد الأهلى لخوض مباراة الوداد المغربي، المقرر أن تقام مساء السبت المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا