شكرا لقرائتكم مران الأهلى.. موسيمانى يعقد جلسة مع معاونيه استعدادا لمواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع معاونيه على هامش المران الذى أقيم مساء اليوم بمدينة كازابلانكا بالمغرب، وشهدت الجلسة قيام موسيمانى بمراجعة ترتيبات واستعدادات الأهلى لمواجهة نظيره الوداد المغربي، المقرر أن تقام مساء السبت المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا، وكان المدير الفنى قد عقد محاضرة فنية للاعبى الفريق فى فندق الإقامة وقبل التحرك لخوض المران، فى إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة المرتقبة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الأول فى المغرب، استعدادا لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وخاض الأهلى مرانه الأول على ملعب كهرماء كاليفورنيا بالدار البيضاء، استعدادا لمواجهة الوداد واختتم بتدريبات بدنية.

يذكر أن الأهلى يتدرب غدا أيضا على نفس الملعب الذى خاض عليه مرانه اليوم، على أن يخوض مرانه الأخير على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذى يحتضن مواجهة الفريقين السبت المقبل.