شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يعلن سلبية مسحة فيروس كورونا استعدادا للرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبى لفريق الزمالك عن ظهور نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها اللاعبون فى المغرب فور الوصول لخوض مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا، وخضع الزمالك لمسحة كورونا فى مصر قبل السفر للمغرب وظهرت النتيجة سلبية أيضا.

بينما خضع محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بالزمالك برنامج تأهيلى بالمشى بالكرة حول الملعب خلال مران الفريق على ملعب الوداد المغربى اليوم، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى للزمالك بقياده الدكتور محمد أسامة.

كما قام البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بنصف الملعب خلال مران الزمالك الذى يقام حاليا على ملعب الوداد المغربي، وأشرف باتشيكو على تدريب إحدى المجموعتين بينما الأخرى أشرف على الأخرى مدحت عبد الهادى مدرب الفريق، وذلك للتدريب على الاستحواذ على الكرة.

وأجرى المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق فى المتواجدة فى المغرب للاطمئنان على استعدادات الفريق لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الذهاب فى دورى ابطال افريقيا، وتحدث هانى زادة مع مسئولى البعثة حول الأجواء الطبية والاحترازات وسلامة اللاعبين فى ظل انتشار فيروس كورونا بدرجة كبيرة فى المغرب فى الوقت الراهن.

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فى نفس السياق شاهد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جزء من مران الوداد المغربى حيث تصادف وجوده فى ملعب التدريب قبل مران الزمالك، ويخوض الزمالك أولى تدريباته بعد قليل على ملعب الوداد الذى يستضيف الزمالك نظرا للعلاقات الطيبة بين الجانبين.

فيما كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن إرسال خطاب رسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم وبدوره أرسل الخطاب للاتحاد الأفريقى لخوض لقاء العودة أمام الرجاء المغربى على استاد القاهرة الدولي، وذلك فى المباراة التى ستقام يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، فى إياب دور قبل النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

وأوضح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، العديد من الأمور الخاصة بمواجهة الرجاء المغربى بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وقال أمير مرتضى أن حميد أحداد لاعب الفريق المعار لصفوف الرجاء يوجد بند فى عقده يمنعه من المشاركة، مشيرا إلى أن مسئولى الرجاء حاولوا بطريقة ودية لخوض اللقاء لكننا رفضنا وتمسكنا بالعقد وبالتعويض حال المشاركة.