شكرا لقرائتكم يانكون ميشيل يجرى تدريبات قوية لحراس الأهلى قبل مواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تدريبات قوية لثلاثى حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، فى مران الفريق الأول بالمغرب الذى أقيم مساء اليوم، ومنح مدرب حراس المرمى بالفريق الحراس الثلاثة تدريبات فنية متنوعة، فى إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة، ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

كما قاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين فى المران الأول للفريق فى المغرب، وخاض الأهلى مرانه الأول مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بالدار البيضاء.

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وضمت قائمة الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

وانضم اليوم التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو إلى بعثة الفريق فى المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبى بلادهما.