شكرا لقرائتكم عمار حمدى: الأهلى رفض عرضا تركيا وموسيمانى طلب عودتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمار حمدي، لاعب الأهلي، والمعار حاليًا لطلائع الجيش، تلقيه عرضًا للاحتراف من أحد أندية الدوري التركي مضيفا :" الأهلي رفض العرض التركي، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، والذي أكد لي عودتي عقب نهاية الموسم الحالي".

وقال عمار في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة :" أمير توفيق أخبرني بأن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، هو من طلب عودتي وتحدثت مع أمير، حول رغبتي بأن ألعب دورًا مع الفريق، حتى لا أخسر التواجد في المنتخب الأولمبي خاصة قبل أولمبياد طوكيو".

وأعرب عمار حمدي ، عن سعادته بفوز فريق طلائع الجيش على نظيره بيراميدز في كأس مصر ، مؤكداً أن فريق الطلائع يستحق أن يكون فى المربع الذهبي خاصة أنه يمتلك العديد من اللاعبين المميزين .

Advertisements

ضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعد أن حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح..

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي. وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.