اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14/10/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 14 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها موسيمانى يفرض سياجاً من السرية على مران الأهلى الأول فى المغرب ، وفرجانى ساسى ينهى الحجر الصحى غداً بعد مخالطة مصاب بـ كورونا، ضغط الموظفين يلغى اختبارات تحديد القدرات فى اتحاد الكرة ، وطبيب الأهلى يؤكد جاهزية الشنأوى وأيمن أشرف لمواجهة الوداد. طلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى فرض سياجاً من السرية على مران ألفريق الأحمر الأول فى المغرب والمقرر اقامته مساء اليوم. طلائع الجيش يهزم بيراميدز 3 / 1 بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر حسم فريق طلائع الجيش التأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر، بعد ألفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، وذلك بعد أن تم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية بعد أن أنتهى الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت فى افتتاح مباريات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر، ويضرب الطلائع موعدًا مع ألفائز من مباراة الزمالك ونادى مصر. انضم النجم التونسى على معلول، لاعب النادى الأهلي، لمعسكر فريقه فى المغرب بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب ضغط الموظفين يلغى اختبارات تحديد القدرات فى اتحاد الكرة تسبب ضغط عدد كبير من قدامى وكبار الموظفين باتحادا لكرة فى إلغاء اختبارات القدرات لعدد كبير من الموظفين واعتذارهم عن الحضور للاختبارات التى كان مقررا لها يومى 12 و13 أكتوبر من الشهر الجارى. فرجانى ساسى ينهى الحجر الصحى غداً بعد مخالطة مصاب بـ كورونا ينهى فرجانى ساسى لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب تونس، غداً الخميس، الحجر الصحى الذى بدأه يوم الأحد الماضى، بعد مخالطته لحالة مصابة بكورونا، حيث أعلن ساسى أنه سيدخل فى حجر صحى لمدة 5 أيام تطبيقاً للبروتوكولات الصحية المتبعة فى بلاده، وقال ساسى فى وقت سابق عبر حسابه الرسمى على تويتر"احترامًا للبروتوكول الصحى المعمول به فى بلدى، قررت بمفردى أن أضع نفسى فى الحجر الصحى الاختيارى لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بـcovid+ كل ما يدور حول حالتى الصحية هو مجرد شائعة". Advertisements الأهلى يؤجل ضم سيرينو بسبب أزمة القيد بعد دورى الأبطال أصبح فى حكم المؤكد ابتعاد النجم الأورجويانى جاستن سيرينو صانع ألعاب صن دأونز الجنوب أفريقى عن الآنضمام للأهلى فى الموسم الجديد، رغم تمسك الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للفريق الأحمر بضمه لتدعيم هجوم الهجوم، خاصة أنه يعلم قدراته جيدًا منذ أن كان يتدرب تحت قيادته وهو يتولى المسئولية ألفنية لفريق صن دأونز. حسام البدرى يضم 25 لاعبا لمعسكر مباراتى توجو قرر حسام البدرى المدير ألفنى لمنتخب مصر الأول استدعاء 25 لاعبًا لمعسكر ألفراعنة استعدادًا لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويفاضل البدرى بين قائمة مبدئية من اللاعبين تضم 50 لاعبًا. خالد عيد يقترب من الاستمرار فى قيادة غزل المحلة بالدورى الممتاز يجتمع مسئولو نادى غزل المحلة بالمدير ألفنى خالد عيد خلال الأيام المقبلة، لحسم استمراراه فى قيادة ألفريق بالدورى الممتاز، عقب نجاح المدرب فى الصعود للدورى الممتاز ويعد خالد عيد من أبناء قلعة ألفلاحين، والأقرب هو استمرار المدير ألفنى للفلاحين فى قيادة ألفريق. الزمالك يجرى مسحة كورونا فى فندق الإقامة بالمغرب أجرى لاعبو ألفريق الأول لكرة القدم بالزمالك والجهاز ألفنى وأعضاء البعثة مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك داخل فندق الإقامة بالمغرب، وخضع الجميع للمسحة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب ألفريق وفقا للبروتوكول المتبع قبل مواجهة الرجاء المغربى. على معلول وجيرالدو ينضما لمعسكر الأهلى فى المغرب بعد المشاركة الدولية. صورة موسيمانى يفرض سياجاً من السرية على مران الأهلى الأول فى المغرب

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