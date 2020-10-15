شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُنهى مرانه فى المغرب وموسيمانى يجتمع مع معاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم بمدينة كازابلانكا بالمغرب، وشهدت الجلسة قيام موسيماني بمراجعة ترتيبات واستعدادات الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، المقرر أن تقام مساء السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وكان المدير الفني قد عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق في فندق الإقامة وقبل التحرك لخوض المران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة المرتقبة.

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في المغرب، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخاض الأهلي مرانه الأول على ملعب كهرماء كاليفورنيا بالدار البيضاء، استعدادا لمواجهة الوداد واختتم بتدريبات بدنية.

يذكر أن الأهلي يتدرب غدا أيضا على نفس الملعب الذي خاض عليه مرانه اليوم، على أن يخوض مرانه الأخير على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي يحتضن مواجهة الفريقين السبت المقبل.

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